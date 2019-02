Latvala võtab Rootsi rallil enda nimele väärt rekordi

Nimelt on neljapäeval algav Rootsi ralli kogenud soomlasele juba 197. MM-ralliks. Rootsi ralli on sealjuures soomlasele väga tähenduslik, sest 2008. aastal võttis ta seal oma esimese MM-ralli võidu. Ühtlasi püstitas Latvala 2008. aasta võiduga ka rekordi, tõustes 22 aasta ja 313 päeva vanuselt noorimaks MM-ralli võitjaks.

Latvala, kes võtab rekordi üle Carlos Sainzilt, tegi oma WRC debüüdi 2002. aastal. Tänavune hooaeg on Latvala jaoks tehasemeeskonnas juba 12. järjestikune, seni on ta igal tehasemeeskonnas sõidetud hooajal suutnud võtta vähemalt ühe etapivõidu.

«See on suur au. Kui ma karjääri noore poisina alustasin, siis see ei olnud omaette eesmärk. Minu eesmärk on kogu aeg olnud maailmameistritiitel, aga ma pole suutnud seda täita,» ütles Latvala. «Aga selle rekordini Rootsis jõuda on väga eriline, sest võtsin siin oma esimese võidu.»