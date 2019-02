PM Rootsis. Loeb: võin ju Rootsi rallit nautida, aga ma pole lumel kuigi hea

Viimati osales Loeb Rootsi rallil kuus aastat tagasi. Rootsi ralli on kogenud prantslane karjääri jooksul suutnud võita vaid korra, kui oli kiireim 2004. aasta etapil. «Ma naudin seda rallit, aga ma pole siin kunagi hea olnud,» tõdes Loeb. «Siin on palju improviseeritud sõitmist ja see muudabki ralli minu jaoks nauditavaks.»

Loeb rõhutas, et kuigi on kogenud rallimees, pole tema kogemustest Rootsis just eriti palju tolku, sest oma viimase lumeralli sõitis ta kuue aasta eest. «Annan endast parima, aga mul pole õrna aimugi, mis täpselt saama hakkab. Minu viimasest lumerallist on väga palju aega möödas. Aga pole hullu. Suur osa rallist on minu jaoks täiesti uus, aga olen alati lumel sõitmist nautinud.»