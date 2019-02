PM Rootsis. Tänak: kindlasti tuleb mõnel katsel nii jääd, lund kui kruusa

Eelmise aasta Rootsi ralli kujunes Tänakule keeruliseks, sest lumistel teedel pidi just tema teistele teed puhastama. Sel aastal on olud paremad. «Olud on mõistlikumad ja lihtsamad kui eelmisel aastal. Sadu me hetkel ei oota ja legendi koostades olid teed väga jäised. Kui olud samasuguseks jäävad, võiks meil lihtsam olla. Aga eest startida on teisel ringil niikuinii keeruline,» tõdes Tänak.