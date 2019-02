Mullune ebaõnn nõuab vigade parandust

Tänak sai hooaja teiselt etapilt kirja üheksanda koha ja punktikatselt lisasilma, kuid seda rallit ei taha ta enam meenutada. Ka Meeke on juhtunu unustanud. Aeg on vigade paranduseks. Ja mõistagi on eesmärk kerkida poodiumi kõrgeimale astmele, kuigi Tänak ise ei söandanud seda avalikult välja öelda.