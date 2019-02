PM Rootsis. Tänak: peame head võimalused ära kasutama

«Mingi strateegia tuleb paika panna, kus ja kui palju rehve kulutada. Aga see on üks kergemaid rallisid, sest meil ju puudub rehvivalik (kõik sõidavad naelrehvidega – toim),» lausus Tänak naljatledes ja lisas: «Esimesel läbimisel on palju lihtsam kui teisel. Auto tundub hea ja rajaolud samuti. Peame need võimalused ära kasutama.»