Pöörane! Eesti laskesuusaneiud tegid taas ajalugu

«Ei oleks osanud sellist tulemust isegi loota,» tõdes koondise peatreener Indrek Tobreluts. «Tuuli võtab asja julgelt ette, ta on positiivselt meelestatud ja tunneb end hästi. Ta on sel hooajal olnud super,» jätkas peatreener.

Kiitust said ka teised koondislased: «Naised on teinud väga eduka aasta. Rahvuste karikas asume 16. kohal. Hästi tähtis on olla 17 parema hulgas, et saaks MK-etappidele neli kohta. Praegu liigume õigel kursil.»