PM Rootsis. Grönholm: Tänak või Neuville tuleb maailmameistriks

Jah, prantslased on saanud ihaldatud auhinnaga eputada 15 (!) aastat järjest. Loebi hiilgeaegadel jõudsid Grönholm ja teine soomlane Mikko Hirvonen talle mitmel puhul ohtlikult lähedale, kuid kõigi aegade edukaim rallipiloot jäi siiski alistamatuks. Sama stsenaarium on kordumas Ogier’ga – Tänak ja Neuville ihuvad meistritiitlile hammast, aga nüüdseks kuuekordset meistrit pole nad suutnud kukutada. «See on uskumatu, et pärast minu teist tiitlit on võitnud ainult kolm sõitjat,» lausus vanameister Grönholm.

Erakordselt kiire Tänak

51-aastane Grönholm on üpris veendunud, et järgmine mitteprantslasest maailmameister on Tänak või Neuville. Ja võib-olla juba tänavu. Kuigi Jari-Matti Latvala vihjas enne Rootsi ralli algust, et ta pingutab endiselt meistritiitli nimel, Grönholm oma kaasmaalasel erilist šanssi ei näe. Ta andis salamisi mõista, et pigem võib tiitliheitlusesse sekkuda põhjaiirlane Kris Meeke, aga soosikud on siiski teised mehed.