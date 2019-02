Otseblogi: kaks katset võitnud Tänak on Rootsi ralli kindel liider, Grönholm sõitis teelt välja

Rootsi ralli reedest võistluspäeva neljandalt kohalt alustanud Ott Tänak võttis juba päeva esimesel kiiruskatsel konkurentidelt sekundeid tagasi ning tõusis liidrikohale. Pärastlõunaks on kaks katset võitnud Tänaku edu tiitlipretententide Thierry Neuville'i ees 6 sekundit, Sebastien Ogier kaotab 14,4 sekundiga. 4. katse jäi viimaseks rallilegendile Marcus Grönholmile, kes sõitis vastu puud ning pidi katkestama. Jälgi Postimehe otseblogi, kohapeal on reporter Kris Ilves.