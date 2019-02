Ramos rääkis end sisse ja võib teenida mängukeelu

Ramos teenis kollase 89. minutil tehtud vea eest Kasper Dolbergile. Pärast mängu ütles hispaanlane ajakirjanikele: «Valetaksin, kui ütleksin, et see polnud meelega võetud kollane.»

«Mängus on palju pingeid. Sa pead tegema otsuse sekundite jooksul. Ma jään mängu tulemusega rahule. Kuid kõige raskem on see, et ma ei saa järgmisel mängul oma meeskonnakaaslasi aidata,» kirjutas Ramos Twitterisse.