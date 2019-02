Eesti saalihokinaiskond sai teada MMi alagrupikaaslased

Paralleelsesse D- alagruppi loositi USA, Austraalia, Singapur ja Tai. Peatreener Pavel Semenovi sõnul on alagrupp tugev ja selle favoriidiks Norra. «Meil on detsembrini aega valmistuda naiskonnaga ning analüüsida vastaseid. Eesmärk on saavutada grupis esimene või teine koht,» lisas Semenov.