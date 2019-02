PM Rootsis. Tänak: võrreldes eelmise aastaga on siin täiesti teine maailm

«Hommikul, eriti esimesel ja viimasel katsel, oli väga ilus ja puhas jää, seal oli lust sõita. Teisel katsel oli veidi lahtist lund, aga võrreldes eelmise aastaga on siin täiesti teine maailm! Sõita on väga nauditav, auto töötab väga hästi,» ütles Tänak.

Ometi arvab Tänak, et sellised tingimused kaua ei kesta ning juba teisel läbimisel läheb keeruliseks, kui lumi ja jää hakkab sulama. «Esimesel ringil olid kõigil sarnased tingimused, kuid nüüd on ilmselt see teine tera. Peame tööd tegema, kuid tore, et meil on teiste ees väike eelis. Loodetavasti suudame täna hästi lõpetada ning homme oleme juba paremal stardipositsioonil.»

Tänaku edu soomlase Teemu Sunineni ees on 5,5 sekundit. Kui palju Sunineni minek eestlast üllatanud on?