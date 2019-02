USAs kasvanud ambitsioonikas vasaraheitja hakkab esindama Eesti koondist

Kelly on esindanud USA noortekoondist ja sai 2016. aasta U20 MMil 8. koha. Tema isiklik rekord on vasaraheites 71.92.

EKJLi saavutsspordi juhi Kristel Berendseni sõnul on tegu perspektiivika sportlasega, kes näitas ise üles suurt huvi, et Eestit esindada. «Esimene kontakt tekkis Buenos Aireses, kui Annika rääkis temast meie presidendile Erich Teigamägile. Seejärel kirjutas Adam ise meile ja mina hakkasin Rahvusvahelisest Kergejõustikuliidust (IAAF) uurima, kuidas edasi toimida, sest sellist juhtumit pole meil varem olnud,» rääkis Berendsen.

«Protsess oli üsna keeruline, aga Adam oli ise väga suureks abiks ja asjaajamist lihtsustas asjaolu, et tal on sünnijärgselt Eesti pass olemas. Nüüd paar päeva tagasi saime IAAFist vastuse ja suvel saab ta võistlema hakata. Kahtlemata on tegu perspektiivika ja ambitsioonika sportlasega, kes on suvehooajal sihiks võtnud ka Doha maailmameistrivõistluste normi,» lisas Berendsen.