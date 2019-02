PM Rootsis. Järveoja: Marcus lubas ju rahulikult võtta...

«Rajaolud olid üsna ühtlaselt lumised ja jäised, selle pärast väga kannatama ei pidanud. Võib-olal kahel viimasel katsel oli grammike lumekihti rohkem kui esimestel. Eks me lootsime, et need lumeolud selliseks jäävad,» sõnas Järveoja Postimehele.

Paljudele rallisõitjatele on valmistanud probleeme lumevallid, Järveoja sõnul pole ta oma Rootsi ralli ajaloo jooksul aga nõnda palju vallidelt tuge saanudki.

«Lumevallid on tee ääres, nad on kõikjal lähedal. Siiani oleme olnud ilusti tee peal. Tore tunne, kui hoogu on natuke palju, siis vall toetab,» sõnas Järveoja.

Vallid said aga saatuslikuks Toyota ajutisele liikmele, rallilegendile Marcus Grönholmile, kes sõitis neljandal katsel teelt välja ning katkestas.