Kas prantslased nopivad Tartu Maratonil taas kolmikvõidu?

Viimati võitis Eesti mees Tartu Maratoni 2005. aastal, kui Elvas finišeeris esimesena Raul Olle. Keeruline on näha, et tänavu see põud lõppeks. Koduperemeestest on parimad väljavaated kõrgele kohale ilmselt Martti Himmal, kes tulises lõpuheitluses saavutas eelmisel aastal viienda koha. Tugevamate heitluses tahab kindlasti oma sõna sekka öelda ka Mart Kevin Põlluste.