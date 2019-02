PM Rootsis. Tänak: täna pidime ellu jääma, homme on ausam päev

«Teemu on suurepäraselt hakkama saanud ja ta on terve päeva väga tugev olnud. Tundub, et M-Sport on korralikult kiirust kogunud ja nad on kanged konkurendid,» rääkis Tänak rivaalide kohta. «Väga kahju, et Jari seisma jäi, sest meeskonnana olime väga tugevat tulemust tegemas. Aga selline ralli juba kord on – see viimane katse polnud üldse lõbus oma sügava lume ja rehvidest ära tulnud naastudega. Mul endalgi oli seal paar hetke.»