Tokyo OMi kulutused kasvavad massiliselt, aga eelarve püsib paigas

2020 suveolümpiamängude peakorraldaja Toshiro Muto tunnistas täna võistluste korralduskomitee ees, et esialgse 9,1 miljardi jeeni asemel läheb kahe piduliku tseremoonia pidamine maksma 13 miljardit jeeni. Eurodes on need numbrid vastavalt 73 ja 100 miljonit eurot. Tseremooniate kunstiliseks juhiks on Jaapani teatrilegend Mansai Nomura.