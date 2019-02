PM Rootsis. Liider Suninen: ilmselt on Tänak laupäeval üks kiiremaid

«Kogu meeskond on selle nimel vaeva näinud. Naudin selle autoga sõitmist ja pingutan edasi, et olla kiireim mees. See on tegelikult ju iga sõitja eesmärk. Endiselt on kaks päeva ralli lõpuni ja tingimused on siin väga keerulised,» lisas pärast Sebastien Ogier’ lahkumist M-Spordi esinumbriks kerkinud Suninen, kes kelle edu teisel kohal oleva Tänaku ees on kaks sekundit.