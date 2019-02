PM Rootsis. Torn sai lumevallist rahva abiga välja

Lisaks märkis Torn, et esimesel täispikal võistluspäeval polnud rehvide säästmisest mingit tolku. «Tuleb peeglisse vaadata. Püüame rehve säästa, aga teistel meestel, kes sõidavad kiiremini, on rehvid alles. Midagi on valesti, peame selle välja mõtlema.»

«Nagu ma ka enne rallit ütlesin, et hakkame üsna rahulikult peale. Kuna me ühtegi kilomeetrit selle autoga sisuliselt sõitnud ei olnud, siis oli esimesel ringil plaan aru saada autost, oludest ja lõpuks kus rallil me oleme,» muigas Poom. «Esimesel ringil tegime kõike plaanipäraselt, teisel ringil proovisime kiirust tõsta. Tunne oli hea ja ajad samuti. Me sõidame suht turvaliselt,» lisas ta.