PM Rootsis. Rally Estonia ja WRC juhtide mõtted klapivad. Hulljulge unistus saabki teoks?

Mullusel Rally Estonial panid neljast WRC meeskonnast auto välja kolm – Toyota, Hyundai ja Citroën –, puudujaks ainsana M-Sport. «Sel aastal on soov saada igast tiimist üks auto starti,» lausus Hõbe. «Kohtusime kõikide meeskondadega. Loomulikult on praegu plaanid esialgsed ja keegi midagi kinnitada ei saa, aga kõigil on siht silme ees – nad teavad, et juulis selline võistlus Eestis toimub. Kohtumiste käigus astusime pika sammu edasi.»