PM Rootsis. Mäkinen: Tänak on heas seisus, Latvala valmistas pettumuse

«Tingimused olid väga keerulised, aga meie autod on hästi toiminud. See, mis juhtus Jari-Mattiga, on pettumus kõigile. Ta tegi väga head tööd,» lausus Mäkinen. «Aga Ott on hästi esinenud, eriti arvestades tema stardipositsiooni ja ma arvan, et ta on laupäeval heas seisus. Kris (Meeke) tunneb end autos jälle hästi ja tema ajad olid pärastlõunal head, tingimused sobisid tema sõidustiiliga paremini,» lisas ta.