PM Rootsis. Liider Tänak: me ei pidanud maksimaalselt suruma

«Olen tõesti rõõmus, sest kõik on väga hästi läinud. Meil oli kõikidel katsetel hea rütm, siin pole midagi kurta,» rääkis Tänak ning lisas, et pole täna maksimumi välja pigistanud. «See polnud kindlasti maksimum, meil oli lihtsalt hea kiirus. Kõik läks hästi. Võib-olla tingimused polnud nõnda head kui eile, aga pean ütlema, et rada on olnud siiski heas korras,» selgitas eestlane.

Tänaku selja taga on turvaliselt Mikkelsen, kuid kolmandale kohale käib vägev andmine - Elfyn Evans (M-Sport), Thierry Neuville (Hyundai), Esapekka Lappi (Citroen) ja Kris Meeke (Toyota) on 8,1 sekundi sees. «Meil on korralik edumaa, kindlasti võtame veidi rahulikumalt. Meie peame oma tööd tegema, aga kindlasti on seljatagust võitlust põnev jälgida,» sõnas Tänak.