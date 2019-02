PM Rootsis. Mikkelsen Tänakut püüdma ei hakka: kui ta ei eksi, on temaga raske midagi teha

«Siin on väga lihtne eksida. Ta jäi ju veel lumme kinni ka. Me kõik surume heade kohtade nimel, nii et selliseid asju juhtub. Muidugi on temast kahju, aga me peame enda tegemistele keskenduma,» sõnas Mikkelsen. «Olime oma kiirusega päeva esimesel katsel rahul, kuid teisel ja kolmandal katsel kaotasime veidi aega. Eks näeme, kas saame seda pärast hoolduspausi teisel läbimisel parandada.»