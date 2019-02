PM Rootsis. Tänak: paar lisapunkti ja oleks enamvähem ideaalne ralli

Tänak domineeris tänast päeva täielikult ja võitis pärast teeninduspausi viiest kiiruskatsest kolm. «Meil oli hea pärastlõuna. Ma ei ütleks, et me sõitsime eriti piiri peal, vaid pigem kasutasime valitsenud tingimusi. Kurta ei saa: kõik töötas, rütm oli hea ja tegime nii head tööd, kui võimalik,» võttis meie ralliäss senise võistluse kokku. « Üldiselt oli suurepärane päev. Lust on sõita, kui kõik töötab.»

Homseks on mehel siht selge: «Meil on see esikoht ja selja taga üpris suur vahe. Homme tuleb esimesel kahel katsel (rehvikulutamisega) ette vaadata ja loodetavasti on võimalik ka Power Stage’ilt paar lisapunkti võtta. See oleks siis enamvähem ideaalne ralli.» Tänak lisas: «Hommikul peaks olema ideaalsed tingimused, korralik jääkiht ja see saab olema igati lõbus.»