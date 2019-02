PM Rootsis. Järveoja: edukas ja muretu rallipäev

«Edukas ja muretu rallipäev. Eks saime seda eile juba teada, et täna mängib stardipositsioon olulist rolli ja saime sellele tõestust. Oluliselt lihtsam oli täna seda tempot kontrollida,» kommenteeris Järveoja.

Kuigi eestlased «kontrollisid tempot», võitsid nad laupäeval toimunud kaheksast kiiruskatsest kolm, seejuures need kõik pärast teeninduspausi. «Ei saa öelda, et hoo maha tõmbasime, sest ega need katsevõidud päris vabahooga ei tule. Sõitsime ikkagi mõistlikult,» lausus kaardilugeja.