Tomingas: laskumisel läksin vaevata Mäkäräinenist ja Vittozzist mööda

«Läksin täna rajale mõttega, et päev on igati korda läinud kui lõpetan 20 parema hulgas,» rääkis Tomingas pärast võistlust laskesuusaliidu kodulehele. «Sellel hooajal on lihtsalt läinud nii, et hea sprindi järel pole jälitussõit kõige paremini õnnestunud. Täna olen ülimalt õnnelik, et pingele vastu pidasin,» analüüsis 24-aastane eestlanna, kes pärast esimest tiiru oli kuues ja teise järel seitsmes. Püsti jäi 10 märgist aga kolm ja sealt ka 14. koht kokkuvõttes..