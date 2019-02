Mäkinen: ainult punktikatse tekitab Oti puhul küsimust

«Ott on sõitnud väga targalt ning see on talle andnud liidripositsiooni. Loodame, et ühtegi tehnilist probleemi ei teki ning Ott saab võitu nautida. Ta on olnud kontrolliv ning ainult punktikatse tekitab küsimust – mida ta sealt küll ootab?» arutles Mäkinen. «Eilne päev tundus tema jaoks nii lihtne, ta leidis hea kiiruse ja enesekindluse.»

«Nad on öelnud, et see on Monte Carlo ralli kordus, sest rajal on väga palju lögast lund. Kris on nüüd taas poodiumile teel, ent tema ees olevatel meestel on tihe rebimine (esinelik on 2,3 sekundi sees, Meeke kaotab teisel kohal olevale Lappile 42,5 sekundiga), kuid eriti nendes tingimustes võib kõike juhtuda.»