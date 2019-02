MM-sarja liidriks kerkinud Tänak kordas Märtini saavutust

Uus kogemus

MMi üldliidri koht on samm edasi Markko Märtini karjääris

Ehkki Markko Märtin hõivas Uus-Meremaa rallil «ainult» kolmanda koha, tõusis ta esikoha jagamiselt MMi üldliidriks. Tõsi, lähim jälitaja Sebastien Loeb on vaid punkti kaugusel ning kuklasse hingavad ka Marcus Grönholm ja mullune maailmameister Petter Solberg.

Võib ju skeptiliselt küsida, mida erilist Märtini liidrikohale asumises ülepea on. On küll. Märtin astus veel ühe pisikese sammu oma rallisõitjateel – üldliidri kohta pole ta seni hoidnud. Kellegagi jaganud, seda küll. Nõnda tasub Märtini hetkepositsiooni igal juhul väärtustada. Meenutagem sedagi, et Märtini kontos on ka kolm etapivõitu MMil.

Teame, et Fordi meeskonnal oli kahe hooaja vahel tõsiseid probleeme, kaaluti ka musti stsenaariume. Seda enam teeb rõõmu, et mindi siiski pangale. Tänase seisuga troonib Ford tipus nii individuaal- kui ka meeskonnaarvestuses. Tõsi, hooaeg on veel noor, ometi annab praegune lootustandev seis psühholoogilist kindlust kogu tiimile. Ja mõjutab kindlasti positiivses suunas raha liikumise üle otsustajaid.

Enne tänavust hooaega ennustasid paljud eksperdid noorema põlvkonna rallisõitjate Petter Solbergi, Markko Märtini ja Sebastien Loebi jõulist läbimurret. Hooaja senine kulg on seda ka näidanud, ehkki tulest, veest ja vasktorudest läbi käinud Marcus Grönholm kavatseb kolmikule kindlasti tõsise lahingu anda.

Praegune individuaalne punktiseis on igatahes ülimalt intrigeeriv: Märtin 26, Loeb 25, Grönholm 24, Solberg 23. See tähendab, et juba järgmisel, Küprose etapil, võib kõik muutuda. Markko Märtin ütles, et ei soovinud Uus-Meremaa ralli lõpuosas – eriti viimasel kiiruskatsel – eriti riskida. Küprose rallil algab aga kõik otsast peale. Keegi sõidab kindla peale, keegi riskib. Ja loomulikult püütakse mitte eksida – see võib kalliks maksma minna.

Markko Märtini tee tippu on olnud loogiline ja kõrvaltvaataja jaoks ka üsna valutu. Postimees on läinud aastal kirjutanud, et oma endisest meeskonnakaaslasest Petter Solbergist on Märtin olnud kogu aeg piltlikult väljendudes pool sammu maas: Solberg pääses varem tehasetiimi, sai varem MMi etapivõidu ja tuli eelmisel aastal maailmameistriks. Tänavuse MMi üldliidriks tõusnud Märtin pole seni tiitlivõiduni jõudnud. Võib-olla koidab hetk juba 2004. aastal.