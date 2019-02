Postimees TV: Tänak alistas viimasel katsel konkurendid kalendriga ja lõõpis finišis Mäkineniga

Ott Tänak rääkis alates Rootsi ralli laupäeva õhtust, et ei lähe punktikatsel ülemäära pingutama – võit on ju sisuliselt käes ja ees kohtade nimel võitlevad motiveeritud konkurendid. Vana kala, tiimiboss Tommi Mäkinen aimas aga muud: «Mul on tugev kahtlus, et mõned punktid ta saab.»