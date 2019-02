PM Rootsis. Tänak: pragune esikoht ei loe midagi, juhtida tuleb pärast viimast rallit

Esimest korda karjääris MM-sarja üldliidriks tõusnud Tänak aga oma positsiooni üle ei tähtsusta, sest hooaeg on alles algusjärgus. «Kas juhime täna või pärast seitsmendat rallit, ei loe mitte midagi. Juhtida tuleb pärast viimast rallit,» ütles Tänak.

Järgmisele etapile Mehhikos stardib Tänak esimesena. «Mehhiko on meie jaoks kindlasti uus kogemus, sest me pole varem esimesena teel olnud. Eks see saab olema omamoodi keeruline.»