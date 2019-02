Suusahüppajad saavad samuti Seefeldi MMil mäele, kui kavas on suure mäe kvalifikatsioon. Eesti suusahüppajatest on stardis Martti Nõmme, Kevin Maltsev ja Artti Aigro. Postimehe ja Kanal 12 otseülekanne on kavas kell 15.20, kommenteerib Kaarel Nurmsalu.