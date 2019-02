Gert Kullamäe naaseb palliväljakule ja liitub Kadrina Karudega

«Andres ja Raivo (Karuda mänedžer Tribuntsov – toim) kuulsid kuskilt, et olen end veidi aktiivsemalt liigutama hakanud ning helistasid ja ütlesid: tule liiguta meie juures. Olin kohe ja rõõmuga nõus,» selgitas 47-aastane omaaegne Eesti koondise vaieldamatu põhimängija.

Kuu aja eest läksid ta teed lahku meistriliiga klubi Tallinna Kalev/TLÜ-ga, kus Kullamäe oli peatreener. «Kui tööd pole, jääd paratamatult rohkem nelja koduseina vahele. Seega kannab see projekt minu jaoks pealkirja «Kodunt välja!» Loodan terveks jääda ja taas kossurahva hulgas olemist nautida,» sõnas Kullamäe.

Minu jaoks kannab see projekt pealkirja «Kodunt välja!»

Sõber lausus Kullamäe vormi ja rolli kohta: «Päris 35 minutit ta esialgu tõenäoliselt ei saa, aga usun, et Gerdi ande juures võiks veel tänagi nii mõnigi Eesti koondise mees tema viskekunstist ühtteist õppida. Tema mängutarkus, oskused ja kogemus on meile kindlasti hindamatud. Aga kui ta peaks väsima, siis on lihtne: saab puhkama tulla.»