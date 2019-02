Eesti 101. sünnipäeval joostakse Tartus taas maailmas ainulaadset kontorimaratoni

«Samamoodi nagu eelmisel aastal EV100 puhul jooksime ühe ringi iga kodumaa aasta eest, koosneb jooksudistants sel aastal 101 ringist, et anda au Eestile,» ütles kontorimaratoni traditsiooni ellukutsuja ja peakorraldaja Valdo Kanemägi, kes kavatseb maratoni ka ise taas läbi teha.

Et tegu pole ka tavapärase maastikul või tänavatel läbitava maratoniga ligilähedaseltki sarnase ettevõtmisega, kinnitab ka eelmise aasta võitja Hannes Veide, sest isegi rasked maastikumaratonid ei kannata võrdlust treppidega. Mees läbis mullu 100-ringise distantsi ajaga 4:52.49, mis on tema hinnangul ilmselt kodumaa aeglaseim maratoni võiduaeg.

«Eelmise aasta kogemusest jäid lihasmällu trepid – tõenäoliselt kogesin kontorimaratonil rohkem treppe kui kogu elu jooksul kokku,» meenutas Veide, kes on elus läbinud 14 maratoni ja tuleb tänavu võistlusele tiitlit kaitsma, et valmistuda ultrajooksude hooajaks. «Minu tavapärane linnamaratonide aeg jääb kolme tunni juurde, seega keskmisele maratoniajale lisandub umbes kaks tundi või enamgi, sest jalad ja keha ei ole eritreeninguta sellise katsumusega harjunud.»

Kuna katsumusel tuleb rinda pista enneolematu hulga korruste ja treppidega, lubab Kanemägi tänavu registreerida kõigi jooksjate puhul pärast 51. ringi poole distantsi aja, et ka poolmaratoni huvilised saaksid kontorimaratoni väljakutse vastu võtta.

Ettevõtte viiekorruselisse kontorisse maha märgitud siseterviserajast ja inimvõimete piiride kompamisest inspiratsiooni saanud maratonile on juba registreerinud 32 osalejat, kellest 8 on Playtechi enda töötajad. Kokku lastakse rajale maksimaalselt 35 jooksjat. Lisateave ja registreerumisinfo on leitav Facebookist.