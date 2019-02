Toyota president külvas Tänaku ja Järveoja kiidusõnadega üle

«Kui me kaks aastat tagasi siin võitsime (esikoha teenis Jari-Matti Latvala – toim), siis on mul siiani selgelt meeles, kuivõrd üllatav see oli. Tegu oli alles meie teise ralliga pärast MM-sarja naasmist. Tänavune võit on aga erinev, kuna võitlesime algusest peale võidu nimel,» rääkis Toyoda.