Maailma esinumber avaldas, miks ta vallandas teda tippu aidanud treeneri

Osaka otsustas treeneriga koostöö lõpetada kõigest kaks nädalat pärast Austraalia lahtiste triumfi. «Kõik arvavad, et see on rahaga seotud, aga see pole nii. Kogu selle asja juures on just selliseid väiteid kõige valusam kuulda,» ütles Osaka.

«Tegelik põhjus on see, et ma ei ole valmis oma õnne edu nimel ohverdama. Ma ei hakka seda ohverdama selleks, et hoida ühte inimest enda lähedal,» lausus jaapanlanna.

Bajini käe all tõusis Osaka maailma edetabeli 72. kohalt esinumbriks. Et nende teed lahku lähevad, sai selgeks juba Austraalia lahtiste ajal. «Ma arvan, et nii mõnigi inimene sai sellest aru, sest nad nägid, kuidas me omavahel suhtleme. Aga ma ei taha seda asja ebaviisakaks ajada ning ma ei ütle tema kohta midagi halba, sest ma olen tegelikult talle väga tänulik,» lausus Osaka.

«Austraalia lahtiste ajal proovisin lihtsalt kõigest üle olla. Ma pole kindel, kas sain sellega hakkama. Nii mõnigi teist ilmselt märkas, et midagi on valesti,» ütles Osaka, kes tahab uue treeneri leida märtsis toimuvaks Indian Wellsiks.