Golfitähtede siredad sääred tulevad avalikuks

Maailma nimekaim golfimängija Tiger Woods on taolist uudist juba ammu oodanud. 2018. aastal rääkis ta võimalikust reeglimuudatusest: «Me mängime kuumimates ilmades. Harilikult reisime me ringi koos päikesega ja paljud võistlused toimuvad suvel. Sellele otsa tulevad talvekuud, kus paljud tüübid lähevad Lõuna-Aafrikasse või Austraaliasse, kus on sel ajal suvi. Lisaks on paljud turniirid täpsel ekvaatori ümber, nii et mängime maailma kõige soojemates kohtades. Oleks kena, kui me tohiks lühikesi pükse kanda. Isegi minu kanajalgadega tahaksin ma neid kanda.»