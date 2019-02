Novak Djokovic pälvis järjekordse Laureuse auhinna

Parima meessportlase auhinna - Laureuse kujukese – võttis vastu tennise maailma esinumber, serblane Novak Djokovic, kes sai selle auhinna juba neljandat korda. Djokovic naases edukalt vigastuspausilt võites 2018. aastal nii Wimbledoni turniiri kui ka US Open`i ning tõusis taas maailma esireketiks.

«Laureuse auhinda soovib võita iga sportlane. See on minu jaoks suur au, olla siin koos nii paljude spordi suurkujudega. Laureuse auhinnal on minu jaoks väga eriline tähendus,» ütles Djokovic.