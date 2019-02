Kregor Hermet jääb vigastuse tõttu koondisest eemale

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korvpallijuht Raigo Häelme sõnul on Kregor Hermetit pikalt vaevanud erinevad jalavalud. «Loomulikult on oma maa koondise esindamise kutse iga mängija jaoks auasi ja täname korvpalliliitu selle kutse eest. Kregorit on viimased kuud vaevanud reie sisemise lihase valu ning mõni nädal tagasi tegi ta mängus liiga ka põlvele ning puusale. Vigastused lasevad küll läbi valu mängida, aga selleks, et hooaja lõpuni vastu pidada, on mõistlik need võimalikult hästi välja ravida. Seepärast leidsime üheskoos, et tuleviku huvides on Kregoril parem see koondiseaken kasutada tervise korda saamiseks. Ta tegi kaasa küll kodusaalis peetud Tähtede mängus, aga sellise showmängu koormus on oluliselt väiksem sellest, mis talle koondise ettevalmistuse ja mängudega langeks» sõnas Häelme.