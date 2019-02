Meistrite liiga otseblogi: Liverpool kohtub Bayerniga, Lyon loodab Barcelonat üllatada

Tänase jalgpalliõhtu põnevamaks kohtumiseks peetakse selgelt Liverpooli ning Bayerni vahelist kohtumist, kuna nii Liverpooli kui ka Bayerni ainsaks eesmärgiks on jõuda Meistrite liigas finaali. Kui Liverpooli hooaeg on olnud koduliigas vägagi korralik, siis Bayern on olnud suuremates raskustes, olles koduliigas endiselt Dortmundi Borussia seljataga.