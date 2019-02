Klopp: viik Bayerniga pole unelmate tulemus

«Ma ei ole just sillas, aga mänguga igati leppinud,» sõnas Klopp kohtumise järel. «Polnud unelmate tulemus, aga päris hea.»

«Esimesel poolajal olid meil parema võimalused,» hindas Klopp «Teiselt poolajalt ma ei mäletagi, et kummalgi meeskonnal oleks momente tekkinud. Selles mõttes ei olnud Meistrite liiga õhtu.»

Klopp rõhutas matšijärgses intervjuus, et 13. märtsil toimuvat kordusmängu silmas pidades on tegu võimalikest parima viigitulemusega. «Paar pole veel läbi – seda me ütlesime. Täna tuli luua vundament, mida korduskohtumises kasutada saame,» hindas sakslane. «Oli intensiivne mäng mõlemale meeskonnale. Aga mitte kohtumine, mida 20 aasta pärast veel meenutatakse.»