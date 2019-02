Kui Federer mängib, siis šveitslased kiirabi ei kutsu

Uuringu tulemused näitasid, et Federeri mängu ajal tehakse Genfis 10 protsendi võrra vähem hädaabikõnesid. Kui Federer mängis aga suure slämmi või ATP turniiri finaalis, oli kiirabi kutsumiste arv juba 15 protsenti tavalisest väiksem.

Millega seda seletada? Eksperdid arvasid, et tõenäoliselt lükatakse hädaabikõned edasi või jäetakse üldse tegemata, sest ülioluline on teada saada, kas Federer ikka võidab. Uuringust võis järeldada, et oma iidolite (lisaks Federerile ka Stanislas Wawrinka) tennisematšide ajal tervis šveitslastele täiesti teisejärguline.