2021. aasta Tour de France võib saada enneolematu alguse

Taani ja Prantsuse meedia kirjutab, et 2021. aasta Tour de France saab alguse Kopenhaagenist. See saab olema esimene kord, kui Tour Taanit väisab. Kopenhaageni start on ajalooline ka selles mõttes, et geograafiliselt ei ole rattamaailma tähtsaim võistlus nii põhjapoolses kohas alanud, vahendab Marathon100.com.