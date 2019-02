Otsepilt -ja blogi Seefeldi MMilt: Johaugi tagasitulek lõppes MM-tiitliga, Norrale kaksikvõit

Kes osutub naistest kõige kiiremaks? Suurfavoriidid on norralannad: esimese kahe numbri all startivad Ingvild Flugstad Østberg ja Therese Johaug. Numbri all kolm tuleb rajale venelanna Natalia Neprajeva, neljas on Krista Pärmäkoski. Kui võitja tuleb kaugemalt MK-sarja juhtivnelikut, on tegu juba üllatusega.