Breiktantsus jagatakse olümpiamedaleid juba Pariisis?

Sellekohase otsuse peab muidugi enne langetama Rahvusvaheline Olümpiakomitee, kuid kuna see tantsustiil on teatud riikide linnanoorte seas äärmiselt popp, siis on üsnagi tõenäoline, et breiktantsijatele on otsus positiivne. Otsus võetakse vastu 2020. detsembris.

ROK on varem teada andnud, et nende eesmärgiks on sporti moderniseerida, tuues olümpiamängude kavva järjest uusi urbanistlikke alasid, mis tõmbaksid ligi võimalikult palju noori.

Olümpiavõitja Erki Nool arvas, et sellise ala olümpiamängude kavva arvamine on pisut kummaline. «Kui uutel aladel on tavaliselt taga teatud finantshuvi, siis breiktantsu kohta ei oska muud öelda kui, et arusaamatu,» kommenteeris Nool breiktantsu võimaliku arvamist olümpialalade hulka.