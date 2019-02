PM Seefeldis. Klaebo: mul ei ole Ustjugovi suhtes halbu tundeid

«See on sprint, kus võib taolisi asju ette tulla. Mina võtan juhtunut lihtsalt: et Ustjugov nii reageeris, näitab, et ta on heas hoos, edunäljane ja laupäevases võistluses kindlasti tugev,» rääkis Klaebo võistluste järgsel pressikonverentsil.