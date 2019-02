Dubai turniiril jätkuvad üllatused

Bencic, kes poolteist aastat tagasi, 2017.aasta sügisel, pärast mitmeid vigastusi ning randmeoperatsiooni, oli edetabelis neljandas sajas, ütles peale Halepi alistamist: «Olen tagasi. Olen õnnelik. Ei ole lihtne pärast vigastusi tagasi tulla ja kohe poolfinaale ja finaale mängima hakata. Teadsin, et see oli kuskil mu sees peidus. Mul on heameel, et ma lõpuks suutsin seda välja näidata.»