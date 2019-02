Otsepilt ja - blogi Seefeldi MMilt: mida suudavad Kilp ja Ränkel paarissprindis?

Austrias Seefeldis jätkuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel on täna murdmaasuusatamises kavas klassikalises tehnikas sõidetav paarissprindivõistlus. Eestit esindavad 6 x 1,6 km pikkusel rajal Raido Ränkel ja Marko Kilp, kes astuvad üles teises poolfinaalis algusega kell 11.45. Postimehe ja Kanal 2 otseülekanne võistlusest algab juba kell 10, kui on kavas naiste poolfinaalsõidud. Ülekannet kommenteerivad Margus Uba ja Timo Tarve. Loe ka Postimehe otseblogi, kus on eksperdina hinnanguid andmas suusataja Kristjan Koll.