Poksifänni unistused täituvad: Eesti meistrivõistluste finaalides näeb kuut superlahingut!

Niisamuti on õhtu oodatuimaks lahinguks mullune kordusmatš Pavel Kamanini (Narva PSK) ning Andrei Hartšenko (Dünamo) vahel. Aasta tagasi ei julgenud keegi ennustada, et noorte klassidest täiskasvanute sekka tulnud Kamanin suudab kogenud ja võimsa Hartšenko troonilt lükata. Ometi nii läks, sest Kamanin ostutus kavalamaks, oskuslikumaks ning mängis jõulise Hartšenko tehniliselt üle. Tänased poolfinaalid tõestasid, et mõlemad on parimas vormis. Kamanin oli kohtunike ühehäälse otsusega üle südikast Sven Saksonist (TÜ ASK), Hartšenko aga näitas võimu ning lõpetas matši Ailando Bresovški (TÜ ASK) vastu teises raundis.