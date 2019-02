Töötuks jäänud WRC-tuus hakkas ärimeheks, sportlaskarjäär võib olla läbi

Paddonit ootab tänavu ees kuue-etapiline hooaeg Euroopas tiirutavas Global rallikrossisarjas, aga üldiselt näeb mees töötupõlves head ja naudib seda, et ei pea enam mööda maailma ja hotelle tiirutama, kirjutab Stuff. Selle asemel, et rallidel ja testidel ringi trallitada kolis uusmeremaalane kodumaal Cromwellis paiknevasse Highlands Motorsport Parki, kus ajab omanimelist Paddon Motorsporti. Mehe korter ja garaaž on kõrvuti.

«Ma olen siin määramata ajaks. Olen tegelikult esimest korda viimase 10 aasta jooksul kohvrid lahti pakkinud, auhinnad riiulile pannud… Mul pole aastaid reaalset kodu olnud. Elasin kohvrist kolides diivanilt diivanile, hotellist hotelli. Nüüd on mul reaalselt oma voodi, mis on mõnus,» rääkis Paddon.

Mees lisas: «Ma pole oma WRC-unistuse osas veel alla andnud. Kui me ei saa tänavu tagasi autosse istutud, siis üritame sinna jõuda 2020. Tunnen, et olen tegelikult oma karjääri tipul, mis on ka põhjus, miks see on nii ärritav, et me praegu (WRC-sarjas) ei võistle. Ma tean, et võiksime sportlikult suuri asju korda saata, kuid poliitika tuli vahele.»

Juba mullu pidi Paddon Dani Sordoga autot jagama, sest tiimi liidri Thierry Neuville’i kõrvale toodi belglase sõber Andreas Mikkelsen. Tänavu tekkis Hyundail võimalus palgata kuueks etapiks Loeb ja kuna vaatamata Mikkelseni kehvematele esitustele oli tema leping kuulikindel, näidati ust just Paddonile.

«See oli esimene kord mu elus vist viimase 20 aasta jooksul, kus ma mõtlesin reaalselt, et raisk, kui see nüüd kõik kuradile läheb, siis mida ma teen. Sest kõik oli alati ralli-ralli-ralli, sõida-sõida-sõida. 18 kuud tagasi oli meil Paddon Motorsportile alus juba pandud nii et mõtlesime, et paneme vundamendi paika, et see saaks kasvada ja selle nimel vaeva näha,» selgitas Paddon.