Otsepilt: tiitlikaitsja Saaremaa püüab otsustavas kohtumises pääsu finaalturniirile

Saaremaa tõestas eile, et neljapäeval saadud 1:3 kaotus Jekabpilsi vastu oli tööõnnetus. Kodusaalis võeti kindel 3:0 võit, mis on seda märkimisväärsem, et seda suudeti vaatamata diagonaalründaja Siim Põlluääre kahvatule mängule kahes esimeses geimis.