PM Seefeldis. Saarepuu on iseenda otsuses pettunud

«Eks me tegime selle valiku, et Raido (Ränkel - toim) peab seda sõitu vedama ja vedas seni kuni suured suusariigid käigu juurde panid. “Olen enda otsuses pettunud. Kes ei riski, see šampust ei joo. Risk oli, et Karel tegi eile rasketes tingimustes sõidu, rada oli pehme ja võistlus lõppes peale lõunat. Lootsin, et Marko veab paremini välja, aga ise ka analüüsin veel siiani, mis moodi oleks võinud teha,» sõnas Saarepuu.